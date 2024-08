Zwei deutsche Buben nach Dünen-Erdrutsch in Dänemark in Lebensgefahr

Kopenhagen: In Dänemark sind zwei Buben aus Deutschland nach dem Erdrutsch einer Düne verschüttet worden und schweben nun in Lebensgefahr. Medienberichten zufolge gruben der Neun- und der Zwölfjährige während des Urlaubs mit ihren Familien in Nordjütland ein Loch in eine Düne, als diese einstürzte und die beiden unter sich begrub. Sie waren rund 40 Minuten unter dem Sand, bis sie befreit werden konnten. Sie werden derzeit im Krankenhaus behandelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.08.2024 18:15 Uhr