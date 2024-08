Zverev und Niemeier sind bei den US-Open weiter

New York: Bei den US Open hat Tennisstar Alexander Zverev das deutsche Duell gegen Maximilian Marterer gewonnen. Zverev besiegte den gebürtigen Nürnberger nach vier Sätzen und steht damit in Runde zwei. Ausgeschieden sind Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer. Struff unterlag dem Serben Laslo Djere in fünf Sätzen. Koepfer verlor in vier Sätzen gegen Alexander Schewtschenko aus Kasachstan. Bei den Damen haben bislang Jule Niemeier und Tatjana Maria die zweite Runde erreicht.

