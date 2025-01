Zverev steht im Viertelfinale der Australian Open

Melbourne: Tennisstar Alexander Zverev steht im Viertelfinale der Australian Open. Der Weltranglistenzweite hat in vier Sätzen gegen den Franzosen Ugo Humbert gewonnen. Er trifft nun auf Tommy Paul aus den USA. In einer weiteren Viertelfinal-Partie trifft Rekordsieger Novak Djokovic auf den Weltranglistendritten Carlos Alcaraz. In einer weiteren Viertelfinal-Partie trifft Rekordsieger Novak Djokovic auf den Weltranglistendritten Carlos Alcaraz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 11:00 Uhr