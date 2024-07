Zverev gewinnt Erstrundenmatch in Wimbledon problemlos

London: Alexander Zverev ist mit einem Sieg in Wimbledon ins Turnier gestartet. Rund drei Wochen nach der Final-Niederlage bei den French Open setzte sich Zverev glatt in drei Sätzen gegen den Spanier Roberto Carballés Baena durch. Bei den Männern ist der Hamburger nach Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier der dritte deutsche Profi, der die zweite Runde erreicht. Bei den Frauen gewann Laura Siegemund in zwei Sätzen gegen die Ukrainerin Kateryna Baindl.

