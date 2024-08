Zverev gewinnt bei US-Open gegen Argentinier Etcheverry

New York: Bei den US-Open hat Alexander Zverev sein Dritt-Runden-Match gegen den Argentiner Etcheverry gewonnen. Der Hamburger gewann in vier Sätzen gegen die Nummer 33 der Tennnis-Weltrangliste. Novak Djokovic, einer der Top-Favoriten auf den Titel, ist überraschend in der Dritten Runde ausgeschieden. Er unterlag dem Australier Alexei Popyrin in vier Sätzen. Es sei ein schreckliches Match von ihm gewesen, sagte Djokovic nach dem Spiel. Er habe so schlecht aufgeschlagen wie nie. In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin 1:0 gegen St. Pauli gewonnen. Die Fußballerinnen des FC Bayern gewannen 2 zu 0 gegen Turbine Potsdam.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 09:00 Uhr