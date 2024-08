Zugverkehr in Berlin nach Kabelbrand gestört

Berlin: Bei der Deutschen Bahn gibt es nach einem Kabelbrand an einer Zugstrecke vor allem in der Hauptstadt massive Behinderungen. Eine technische Ursache ist demnach ausgeschlossen. Die Bahn spricht von Vandalismus. Das Berliner Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Da mehrere Kabel betroffen sind, werden die Reparaturarbeiten laut Bahn über das Wochenende andauern. Infolge des Brands können Signale und Weichen zwischen Berlin-Hauptbahnhof und Spandau nicht bedient werden. Seit Beginn der Störung in der Nacht fahren hunderte Züge mit erheblichen Verspätungen oder fallen aus. Auch ICEs nach Bayern sind betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2024 18:00 Uhr