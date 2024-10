Zentralratspräsident Schuster fordert mehr Solidarität mit Juden

München: Ein Jahr nach dem Überfall der Hamas auf Israel hat Zentralratspräsident Schuster mehr Solidarität mit Juden gefordert. Mitgefühl mit den Hamas-Geiseln im stillen Kämmerlein zu hegen, sei gut, reiche aber nicht, sagte Schuster bei einer Gedenkveranstaltung auf dem Münchner Odeonsplatz. Stattdessen brauche es sichtbare und nachhaltige Zivilcourage, die der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland das Gefühl gebe, hier erwünscht und gewollt zu sein. Die Veranstaltung trägt den Titel "365 Tage 7. Oktober - München gegen Antisemitismus". Dazu eingeladen hat die weltweite Initiative "Run for Their Lives". Sie macht sich dafür stark, dass die etwa 100 Geiseln, die die Hamas weiterhin in Gefangenschaft hält, freigelassen werden. Die Schirmherrschaft der Kundgebung haben Münchens Oberbürgermeister Reiter und die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München-Oberbayern, Knobloch.

