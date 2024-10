Zentrale Einheitsfeier startet mit Steinmeier und Scholz in Schwerin

Schwerin: In Mecklenburg-Vorpommerns Hauptstadt wird heute der 34. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung offiziell begangen. Hauptredner beim Festakt im Staatstheater in Schwerin ist Bundeskanzler Scholz; er wird heute Mittag sprechen. Auch Bundespräsident Steinmeier nimmt an den Feierlichkeiten teil. Diese beginnen mit einem Ökumenischen Gottesdienst im Schweriner Dom. Parallel dazu findet in der Innenstadt ein Bürgerfest mit Konzerten, Lesungen und Diskussionsrunden statt. Der Deutsche Bundestag ist dort mit einem eigenen Pavillon vertreten. Das Fest zum Tag der Deutschen Einheit richtet traditionell jenes Bundesland aus, das den Vorsitz im Bundesrat innehat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2024 06:00 Uhr