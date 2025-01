Zehntausende protestieren in Wien gegen mögliche FPÖ-geführte Regierung

Wien: In Österreich starten die rechtspopulistische FPÖ und die konservative ÖVP Verhandlungen über eine Regierungskoalition. Das hat die ÖVP in Wien mitgeteilt. Zehntausende Menschen nahmen das zum Anlass, um vor dem Kanzleramt gegen einen möglichen Rechtsruck zu demonstrieren. Proteste gab es auch in Graz, Salzburg und Innsbruck. Nach dem Scheitern eines Bündnisses der Mitte hatte Bundespräsident van der Bellen den FPÖ-Chef Kickl mit der Regierungsbildung beauftragt.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 09.01.2025 23:00 Uhr