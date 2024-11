Zehntausende protestieren in Israel gegen Entlassung von Verteidigungsminister Galant

Jerusalem: In Israel haben zehntausende Menschen gegen die Entlassung von Verteidigungsminister Galant protestiert. Galant hatte sich dafür eingesetzt, mit der radikalen Hamas über eine Freilassung der Geiseln zu verhandeln. Außerdem wollte er mehr ultraorthodoxe Männer zum Wehrdienst einberufen. Deswegen gab es zuletzt immer häufiger Meinungsverschiedenheiten mit Premierminister Netanjahu. Dieser hatte erklärt, sein Vertrauen in Galant sei "erodiert". Das Amt des Verteidigungsministers soll der bisherige Außenminister Katz übernehmen, er gilt als Hardliner. Oppositionspolitiker reagierten mit scharfer Kritik. Staatspräsident Herzog warnte vor politischen Turbulenzen in Kriegszeiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2024 06:15 Uhr