Zehntausende protestieren in Georgien gegen offizielles Wahlergebnis

Tiflis: Nach der umstrittenen Parlamentswahl in Georgien sind Zehntausende Menschen dem Protestaufruf der pro-europäischen Opposition gefolgt. Die Demonstranten versammelten sich im Zentrum der Hauptstadt Tiflis. An den Protesten gegen das offizielle Wahlergebnis nahm auch die Präsidentin Surabischwili teil. Sie und die Opposition sprechen von Fälschung. Auch westliche Wahlbeobachter äußerten schwerwiegende Zweifel am offiziellen Ergebnis. Die Wahlkommission hatte die pro-russische Regierungspartei "Georgischer Traum" zur Siegerin erklärt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2024 21:30 Uhr