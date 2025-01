Zehntausende demonstrieren gegen CDU und CSU

Berlin: Zehntausende Menschen in Deutschland haben gegen die gemeinsame Abstimmung von CDU und CSU mit der AfD demonstriert. In Berlin kamen laut Polizei vor der CDU-Parteizentrale am Abend etwa 6.000 Menschen zusammen, in Freiburg sollen es 11.000 gewesen sein, in Hannover 7.000. Auch in Bayern gab es Proteste. In München versammelten sich mindestens 7.000 Demonstranten vor der CSU-Parteizentrale unter dem Motto "Sei die Brandmauer". Die Menschen skandierten "Schämt euch". In der Nürnberger Innenstadt kamen mehr als 2.000 Menschen zusammen. Grund ist, dass die Unionsfraktion vorgestern einen Antrag zur Migrationspolitik auch mit Stimmen der AfD durch den Bundestag gebracht hatte. Heute könnte die Union erneut mit Hilfe der AfD eine Mehrheit im Bundestag finden - diesmal für ein Gesetz, das unter anderem den Familiennachzug von bestimmten Geflüchteten beendet. CDU-Chef Merz kritisierte die Demonstrierenden. Diese würden es - Zitat - "übertreiben".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2025 06:00 Uhr