Zehn Festnahmen nach Krawallen in Großbritannien

Sunderland: Nach schweren Krawallen und Angriffen von Rechtsextremen auf die Polizei im britischen Sunderland sind zehn Menschen festgenommen worden. Wie die Bürgermeisterin der Region North East, McGuinness, der BBC sagte, haben Randalierer Autos in Brand gesteckt, Geschäfte geplündert, Menschen auf der Straße beschimpft und Polizisten angegriffen. Inzwischen beseitigten die Anwohner die Schäden gemeinsam. Für das Wochenende erwartet die Polizei weitere Proteste in Cardiff, Liverpool, Manchester und Belfast. Auch Gegendemonstrationen sind geplant. Seit einem tödlichen Messerangriff auf drei Mädchen während eines Tanzkurses in Southport Anfang der Woche demonstrieren Rechtsextreme in verschiedenen Städten Großbritanniens und liefern sich teils heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei.

