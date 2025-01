Zahlreiche Staats- und Regierungschefs sprechen in Davos

Davos: Beim Weltwirtschaftsforum in den Schweizer Alpen beginnt heute das offizielle Programm. Im Mittelpunkt dürfte die zu erwartende Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten stehen - vor allem geplante Zölle. Mehrere Staats- und Regierungschefs wollen heute eine Rede halten - darunter Bundeskanzler Scholz, der ukrainische Präsident Selenskyj und Israels Staatspräsident Herzog. Auch Unions-Kanzlerkandidat Merz wird in Davos erwartet. Übermorgen will auch US-Präsident Trump in Davos sprechen, allerdings per Video zugeschaltet,

