Zahlreiche Menschen sterben bei israelischem Luftangriff in Gaza-Stadt

Tel Aviv: Die israelische Luftwaffe hat erneut Ziele im Gazastreifen bombardiert. Dabei sollen in der Nacht zahlreiche Menschen ums Leben gekommen sein. Nach israelischen Angaben hat die Armee eine Kommandozentrale der Hamas angegriffen. Diese habe sich in einer Schule befunden, neben einer Moschee, die den Bewohnern von Gaza-Stadt als Schutzraum gedient habe. Unbestätigten palästinensischen Berichten zufolge hat es dabei mindestens 100 Tote gegeben, zahlreiche weitere Menschen seien verletzt worden. Die israelische Armee machte keine Angaben zu Opfern und teilte nur mit, die Hamas habe das Gebäude als Versteck für Terroristen und Kommandeure benutzt. Von dort aus seien Anschläge auf Israel geplant und vorbereitet worden. Erst vor zwei Tagen hatte die palästinensische Zivilschutzbehörde erklärt, dass bei israelischen Angriffen auf zwei Schulen in Gaza mindestens 18 Menschen getötet worden seien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2024 07:00 Uhr