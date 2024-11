Zahl der Toten und Vermissten nach Flut in Spanien steigt

Valencia: Mehr als eine Woche nach der Flutkatastrophe in Spanien ist die Zahl der Vermissten gestiegen. Die Behörden der Region Valencia sprechen mittlerweile von 93 Fällen. Zudem wurden bisher 219 Tote geborgen. Die Opferzahlen dürften angesichts der vielen Vermissten noch steigen. Extreme Regenfälle hatten am Dienstag vergangener Woche verheerende Überschwemmungen im Süden und Osten Spaniens ausgelöst, insbesondere Teile der Region Valencia an der Mittelmeerküste wurden verwüstet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2024 12:00 Uhr