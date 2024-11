Zahl der Todesopfer nach Flutkatastrophe in Spanien steigt auf 205

Valencia: Bei der Flutkatastrophe in Spanien ist die Zahl der Todesopfer jüngsten Meldungen zufolge auf 205 gestiegen, weitere Menschen werden vermisst. Die Verwüstungen durch das Unwetter sind groß, Betroffene haben in den Medien um Unterstützung gebeten. Viele Menschen haben keine Medikamente und keine Nahrungsmittel. Bewohner von weniger schwer getroffenen Gebieten unterstützen die Flutopfer mit Wasser, Nahrung oder Schaufeln, damit der Schlamm entfernt werden kann. In einigen Ortschaften sind Straßen durch Fahrzeuge und Trümmer weiter blockiert, manche Bewohner sitzen deswegen in ihren Häusern fest. Einige Orte haben weiter keinen Strom, müssen ohne fließendes Wasser und eine stabile Telefonverbindung auskommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.11.2024 13:15 Uhr