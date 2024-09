Zahl der Todesopfer durch neue Explosions-Welle im Libanon steigt

Beirut: Nach der erneuten Explosionswelle im Libanon ist die Zahl der dabei getöteten Menschen auf 20 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit. Zudem seien 450 weitere verletzt worden. Nach Angaben der Hisbollah detonierten gestern in einem südlichen Vorort der libanesischen Hauptstadt mehrere Funksprechgeräte, während dort eine Trauerfeier für am Vortag durch explodierte Pager getötete Mitglieder der Miliz stattfand. Die Hisbollah macht für beide Ereignisse Israel verantwortlich und droht mit Vergeltung. Die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Konflikts wächst. Heute Abend wollen hochrangige Diplomaten aus den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien über die sich zuspitzende Lage beraten. Für morgen hat der UN-Sicherheitsrat eine Dringlichkeitssitzung einberufen.

