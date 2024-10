Zahl der Störche in Deutschland steigt

Berlin: Für den Naturschutzbund sind es gute Nachrichten. In Deutschland gibt es immer mehr Störche. In diesem Jahr sind 13.000 Paare gesichtet worden, 900 mehr als im vergangenen Jahr. Den Grund dafür sehen die Naturschützer vor allem im Klimawandel. Weil es im Winter immer wärmer wird, sparen sich viele Störche den langen und risikoreichen Flug nach Afrika und bleiben bei uns. Dadurch haben sie höhere Überlebens-Chancen. Zu schaffen gemacht hat ihnen allerdings der Dauerregen im Juni. 1988 war der Weißstorch in Deutschland schon fast ausgestorben, damals wurden gerade mal 3.000 Paare gesichtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2024 17:00 Uhr