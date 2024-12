Zahl der Pflege-Azubis in Bayern steigt

München: In Bayern haben heuer deutlich mehr Menschen eine Ausbildung in der Pflege begonnen als im Vorjahr. Der Pflege-Ausbildungsfonds Bayern erwartet eine ähnliche Entwicklung wie in Baden-Württemberg. Dort gab es ein Plus um rund sieben Prozent. Der Fonds organisiert einen Finanzausgleich zwischen verschiedenen Pflege-Einrichtungen. Den Angaben zufolge könnte der Rückgang im Jahr 2022 damit wieder ausgeglichen werden. Die Bayerische Krankenhausgesellschaft lobt den Anstieg. Sie führt ihn darauf zurück, das die bisher getrennte Ausbildung zum Kranken-, Alten- oder Kinderkrankenpfleger inzwischen einheitlich erfolgt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2024 13:00 Uhr