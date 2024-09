Zahl der Opfer durch Explosions-Welle im Libanon steigt weiter

Beirut: Nach der erneuten Explosionswelle im Libanon ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen. Wie der libanesische Gesundheitsminister mitteilte, kamen bei der gestrigen Detonation von Handfunkgeräten 25 Menschen ums Leben, mehr als 600 wurden verletzt. Erst am Vortag hatte es im Libanon Tote und tausende Verletzte durch die Explosion von sogenannten Pagern - kleinen tragbaren Funkempfängern - gegeben. Die meisten der Opfer sind Mitglieder der pro-iranischen Hisbollah-Miliz. Diese machte Israel für die Vorfälle verantwortlich und kündigte Vergeltung an. Noch heute will sich Hisbollah-Führer Nasrallah dazu äußern. Durch die Serie von Explosionen im Libanon wuchs international die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2024 15:00 Uhr