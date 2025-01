Zahl der Masern-Infektionen in Bayern steigt

München: In Bayern stecken sich wieder mehr Menschen mit Masern an. Laut Gesundheitsministerin Gerlach haben sich die Infektionszahlen 2024 im Vergleich zum Jahr davor mehr als versechsfacht. 70 Masern-Infektionen wurden demnach registriert. Die ständige Impfkommission empfiehlt eine Immunisierung für Kleinkinder ab elf Monaten. Übertragen wird die Krankheit über Tröpfcheninfektion. Masern beginnen oft mit unspezifischen grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Husten, Schnupfen, gefolgt von einem Hautausschlag am ganzen Körper. In seltenen Fällen kann es zu einer tödlichen Gehirnentzündung kommen.

