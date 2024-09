Zahl der Kitaplätze in Bayern nimmt weiter zu

Fürth: Die Zahl der Kitaplätze in Bayern hat weiter zugenommen. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, standen am 1. März dieses Jahres gut 750.000 Plätze zur Verfügung, das sind 2,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auch die Zahl der betreuten Kinder stieg, und zwar um gut ein Prozent auf fast 655.000. Die Quote betreuter Kinder lag bei den unter Dreijährigen bei gut 33 Prozent, bei den älteren Kleinkindern bei über 91 Prozent. Kinder haben in Bayern mit vollendetem ersten Lebensjahr einen rechtlich verbrieften Anspruch auf einen Platz in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege.

