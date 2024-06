Zahl der Hochwasser-Vermissten in Bayern ist gesunken

München: In Bayern werden infolge des Hochwassers weniger Menschen vermisst als noch zu Wochenbeginn. Nach offiziellen Zahlen werden derzeit noch drei Menschen als vermisst gemeldet. Unter ihnen ist auch der 22 Jahre alte Feuerwehrmann, nach dem in Schwaben weiter gesucht wird. Er war am Sonntag mit einem Boot der DLRG-Wasserrettung in Offingen gekentert und verschwunden. Die aktuelle Hochwasserlage in Bayern ist unterschiedlich. Im Osten läuft das Wasser entlang der unteren Donau nur langsam ab und die Einsatzkräfte sind weiter im Dauereinsatz. In der Regensburger Altstadt besteht die Gefahr, dass durch die aufgeweichten Böden aufgebaute Schutzwände abrutschen, hieß es. In Hofkirchen im Landkreis Passau konnte die Feuerwehr heute zwei Seniorinnen, 87 und 84 Jahre alt, aus ihrem gefluteten Haus retten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2024 13:00 Uhr