Zahl der Erwerbstätigen steigt auf höchsten Wert seit 1990

Wiesbaden: In Deutschland waren voriges Jahr durchschnittlich mehr als 46 Millionen Menschen erwerbstätig - so viele wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, stieg die Zahl der Menschen mit versicherungspflichtigem Job gegenüber dem Vorjahr um 72.000 oder 0,2 Prozent. Allerdings war der Zuwachs geringer als in den Jahren zuvor und nicht auf alle Branchen verteilt. Mehr Jobs gab es demnach vor allem im Bereich Dienstleistung. Im produzierenden und im Baugewerbe waren weniger Menschen beschäftigt. Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 ist die Zahl der Erwerbstätigen seit 2006 durchgängig gewachsen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 09:00 Uhr