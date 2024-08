Zahl der Baugenehmigungen geht weiter zurück

Wiesbaden: In Deutschland werden immer weniger neue Wohnungen genehmigt. Die Zahl ging im ersten Halbjahr um ein Fünftel zurück, teilte das Statistische Bundesamt mit. In dem Zeitraum wurde der Bau von nur noch knapp über 106.000 neuen Wohnungen genehmigt. Hohe Finanzierungs- und Baukosten gelten als Gründe für den Abwärtstrend. Branchenverbände klagen zudem über zu viel Bürokratie. Das politische Jahresziel von 400.000 neuen Wohnungen rückt damit in immer weitere Ferne. Auch eine Trendwende zeichnet sich derzeit nicht ab. Mehr als jede zweite Baufirma berichtet aktuell von einem Auftragsmangel im Wohnungsbau.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 10:00 Uhr