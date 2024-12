Zahl der Asylgesuche geht laut Faeser deutlich zurück

Berlin: Die Zahl der Asylgesuche in Deutschland ist nach Angaben von Bundesinnenministerin Faeser deutlich zurückgegangen. Die SPD-Politikerin sagte der "Augsburger Allgemeinen", der Rückgang liege bei 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Zuge der Grenzkontrollen seien außerdem etwa 1.800 Schleuser festgenommen und etwa 40.000 Personen an den Grenzen zurückgewiesen worden, so Faeser. Die Innenministerin kündigte an, die Grenzkontrollen auch über kommenden März hinaus fortzusetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2024 07:00 Uhr