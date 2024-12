Zahl der Asylbewerber in Europa geht leicht zurück

Brüssel: Die Zahl der Asylbewerber in Europa geht 2024 leicht zurück, wird aber wieder die Millionen-Grenze erreichen. Die Direktorin der europäischen Asylbehörde, Nina Gregori, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, in den ersten zehn Monaten des Jahres seien in der EU bereits rund 860.000 Asylanträge registriert worden, etwas weniger als im gleichen Zeitraum 2023. Hauptzielland sei weiter Deutschland, aber hier gingen die Zahlen noch deutlicher zurück und zwar um fast 30 Prozent.

