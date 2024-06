Zahl antisemitischer Vorfälle ist um 80 Prozent gestiegen

Berlin: Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland ist im vergangenen Jahr sprunghaft gestiegen. Wie der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus mitteilte, wurden fast 4.800 antisemitische Vorfälle registriert - 80 Prozent mehr als im Vorjahr. Deutlich mehr als die Hälfte davon gab es nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Klein, sprach auf einer Pressekonferenz von "absolut katastrophalen Zahlen". Der Bericht zeige, dass der Hamas-Angriff als Brandbeschleuniger für Antisemitismus gewirkt habe. Wörtlich sagte Klein: "Jüdisches Leben ist in Deutschland so stark bedroht wie noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 12:00 Uhr