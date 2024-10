X darf in Brasilien wieder online gehen

Brasilia: Die Sperrung der Online-Plattform X in Brasilien ist aufgehoben. Der zuständige Richter am Obersten Gericht des Landes genehmigte die Freigabe des Dienstes. Der Schritt erfolge, da das Unternehmen des Tech-Milliardärs Elon Musk die fällige Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 4,7 Millionen Euro vollständig bezahlt habe. X war in Brasilien vor mehr als einem Monat gesperrt worden - nach einem Streit über freie Meinungsäußerung, rechtsradikale Nutzerkonten und die Verbreitung von Falschinformationen.

