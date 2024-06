Berlin: In der CDU gibt es unterschiedliche Ansichten über den Umgang mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Ex-Bundespräsident Wulff hat davon abgeraten, Koalitionen mit dem BSW grundsätzlich auszuschließen. Wulff sagte bei "maischberger" im Ersten, die Landesparteien müssten in ihren Ländern ganz wesentlich autonom entscheiden - vor allem auch nach den bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. CDU-Chef Merz hatte einer Koalition mit dem BSW eine klare Absage erteilt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2024 05:00 Uhr