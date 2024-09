Würzburger Unternehmen erhält Deutschen Gründerpreis

Würzburg: Das unterfränkische Unternehmen "WeSort.AI" hat den Deutschen Gründerpreis 2024 gewonnen. Die Würzburger Firma erhielt die Auszeichnung in der Kategorie StartUp am Abend in Berlin. Ihre beiden Gründer haben ein System entwickelt, bei dem künstliche Intelligenz das Hochgeschwindigkeits-Sortieren von Abfall unterstützt. In der Begründung der Jury heißt es, Müll-Trennung sei schnell und zu fast 100 Prozent korrekt. Menschliche Sortierer bräuchten fünf Mal länger und seien deutlich ungenauer. Die beiden Unternehmer arbeiten schon jetzt mit den großen internationalen Playern der Branche zusammen. Der Deutsche Gründerpreis gilt als einer der renommiertesten Wirtschaftspreise in Deutschland.

