Würzburger Kickers scheitern im DFB-Pokal an Hoffenheim

Zum Sport: In der ersten Runde des DFB-Pokals hat Regionalligist Würzburg eine Sensation knapp verpasst. Die Unterfranken mussten sich Bundesligist Hoffenheim erst im Elfmeterschießen 3:5 geschlagen geben. Auch Bundesligist Mainz tat sich beim Drittligist Wiesbaden schwer und musste in die Verlängerung, gewann dann aber 3:1. Bundesliga-Aufsteiger St. Pauli setzte sich gegen Regionalligist Halle ebenfalls nur knapp durch. Mit dem Treffer zum 2:2 in der Nachspielzeit rettete sich die Mannschaft in die Verlängerung, in der sie sich dann 3:2 durchsetzte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 21:00 Uhr