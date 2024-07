Wolfsgruß führt zu diplomatischen Verstimmungen in Berlin und Ankara

Berlin: Die Jubelgeste des türkischen Fußball-Nationalspielers Demiral hat diplomatische Folgen: Nach scharfer Kritik aus Deutschland bestellte die Türkei den deutschen Botschafter in Ankara ein. Umgekehrt verlangte am Vormittag auch das Auswärtige Amt eine Erklärung des türkischen Botschafters in Berlin. Demiral hatte im Spiel gegen Österreich den sogenannten Wolfsgruß gezeigt und die Geste danach als Ausdruck des Stolzes gerechtfertigt. Das Handzeichen ist auch ein Symbol der türkischen ultranationalistischen Organisation "Graue Wölfe", die bei uns vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2024 13:00 Uhr