Wohnmobilhertseller Knaus stellt Produktion vorrübergehend ein

Jandelsbrunn: Der Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert will die Produktion an seinem niederbayerischen Firmensitz sowie in einem Werk in Ungarn pausieren. Das gilt laut einer Mitteilung des Unternehmens ab kommender Woche, zunächst bis Jahresende. Davon sind rund 4.000 Beschäftige betroffen. Ziel sei es, die eigenen Lagerbestände, sowie die der Händler abzubauen und die Produktionsmengen zu reduzieren. Der Knaus-Standort in Schlüsselfeld nahe Bamberg, an dem Luxusreisemobile gebaut werden, ist von der Produktions-Pause nicht betroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2024 19:15 Uhr