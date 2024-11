Wissing will Kabinettsposten behalten und tritt aus FDP aus

Berlin: Nach dem Aus für die Ampel-Koalition wird das ganze Ausmaß der inneren Zerrüttung deutlich. Verkehrsminister Wissing hat heute früh bekanntgegeben, dass er seinen Posten auf Bitten von Kanzler Scholz behalten wolle und aus der FDP austrete. Er wolle sich selbst treu bleiben, hieß es zur Begründung. Wissing will nach eigenen Angaben nicht in eine andere Partei eintreten. Die FDP wollte eigentlich alle drei verbliebenen Minister aus dem Kabinett abziehen. Damit reagierte die Partei auf die Ankündigung von Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner zu entlassen. Scholz begründete seinen Schritt mit einem Vertrauensverlust. Vorher hatte es einen Richtungsstreit vor allem über die Wirtschafts- und Haushaltspolitik gegeben. Der Kanzler kündigte an, Mitte Januar im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. Damit könnte es im März Neuwahlen geben.

