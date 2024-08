Wissing sieht Sanierung bei Bahn auf gutem Weg

Berlin: Bundesverkehrsminister Wissing hält die aktuell geplanten Investitionen in das deutsche Schienennetz für absolut ausreichend. Im Interview mit dem BR sagte er, man habe alle notwendigen finanziellen Mittel, um Rekordinvestitionen innerhalb kürzester Zeit zu schaffen. Die Kritik des Verbands "Allianz Pro Schiene", es werde zu wenig getan, um den Investitionsstau aufzulösen, wies er zurück. Wissing betonte, man arbeite an der Hauptschlagader des Netzes und könne in diesem Jahr nicht mehr als die Riedbahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim sperren. Alles andere seien Zahlenspiele, aber keine konkreten Vorschläge, die irgendetwas beschleunigten. Wissing lobte den Baufortschritt bei der Riedbahn: Man liege voll im Zeitplan, innerhalb von fünf Monaten die Bauleistung von sechs bis acht Jahren zu erbringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2024 09:00 Uhr