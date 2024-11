Wissing plädiert für Erhalt des Deutschlandtickets

Berlin: Verkehrsminister Wissing hat sich für den Erhalt des Deutschlandtickets ausgesprochen. In einem "Spiegel"-Interview verwies er auf die 13 Millionen Nutzer der Fahrkarte, die viele Vorteile habe. Der ÖPNV sei durch das Nahverkehrsticket attraktiver geworden. Der Preis soll zu Beginn des neuen Jahres auf 58 Euro monatlich steigen, die Finanzierung durch Bund und Länder steht aber neuerdings in Frage. - So hat Bayerns Ministerpräsident Söder gefordert, der Bund solle die Kosten allein tragen.

