Wirtschaftsweise Schnitzer spricht sich für Reform der Schuldenbremse aus

Berlin: Nach dem Kabinettsbeschluss für den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr fallen die Reaktionen sehr gemischt aus. Aus Sicht der Wirtschaftsweisen Schnitzer wird in Deutschland zu wenig in die Infrastruktur investiert. Man habe es etwa jetzt bei der Fußball-EM wieder erlebt, wie unpünktlich die Deutsche Bahn ist, sagte sie am Abend in den ARD-"Tagesthemen". Sie plädierte für eine Lockerung der Schuldenbremse. Mit Blick auf die geplanten Sozialausgaben zeigte sich auch Caritas-Präsidentin Welskop-Deffaa skeptisch. Es sei aber zu begrüßen, dass Kinder und Familien gesonderte Aufmerksamkeit erhalten hätten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.07.2024 01:00 Uhr