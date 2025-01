Wirtschaftsweise hält Unternehmen mangelnde Risikobereitschaft vor

Nürnberg: Die derzeitige Konjunkturflaute in Deutschland ist nach Ansicht der Wirtschaftsweisen Grimm auch auf eine mangelnde Risikobereitschaft der Unternehmen zurückzuführen. In der "Welt am Morgen" auf Bayern 2 nannte Grimm konkret die Bereiche Gentechnik und Künstliche Intelligenz. Hier hätten Schwellenländer wie China enorm aufgeholt. Hinderlich sind nach Einschätzung der Nürnberger Professorin auch Überregulierung und Bürokratie. Grimm wandte sich gegen ein Aussetzen der Schuldenbremse, um Investitionen anzuregen. Man müsse vielmehr nach Einsparmöglichkeiten in den öffentlichen Haushalten suchen. Gestern hatte die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr drastisch nach unten korrigiert. In Kürze gibt Wirtschaftsminister Habeck dazu eine Regierungserklärung ab.

