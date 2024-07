Wiesnchef will Münchner Oberbürgermeister werden

München: Der CSU-Politiker Clemens Baumgärtner will Münchner Oberbürgermeister werden. Der CSU-Bezirksvorstand hat ihn einstimmig als Spitzenkandidat für die Kommunalwahl 2026 nominiert. Baumgärtner, derzeit Wirtschaftsreferent und Wiesnchef, sieht sich aufgrund seiner jahrelangen Erfahrungen gut für den Posten gerüstet. Er tritt wohl gegen den amtierenden Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD an, der eine dritte Amtszeit anstrebt. Baumgärtner kritisiert die rot-grüne Stadtregierung unter Reiter und will die CSU als stärkste Kraft ins Rathaus bringen. Themen seines Wahlkampfs sollen Verkehrspolitik, städtische Kliniken und Kita-Gebühren sein.

