WHO weist auf weltweiten Bewegungsmangel hin

Genf: Ein Drittel der Menschen weltweit bewegt sich laut Weltgesundheitsorganisation viel zu wenig. Die WHO sprach in einem aktuellen Bericht von einem besorgniserregenden Trend und wies auf die negativen Folgen für die Gesundheit hin: Wer sich kaum oder zu wenig bewegt, hat demnach ein deutlich höheres Risiko, an Demenz oder Krebs zu erkranken; auch die Gefahr für Herz- und Kreislauferkrankungen steigt. Was die Aktivität angeht, steht Deutschland demnach vergleichsweise gut da. Die WHO empfiehlt 150 Minuten Ausdaueraktivität pro Woche bei moderater Intensität oder 75 Minuten Aktivität mit hoher Intensität.

