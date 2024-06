WHO warnt vor Hungersnot im Sudan

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor einer Hungerkatastrophe im Sudan. In dem Bürgerkriegsland fehlt laut WHO vielen Menschen der Zugang zu lebenswichtigen Diensten und Medikamenten. In einigen Regionen bestehe die reale Gefahr, dass Menschen massenweise verhungern. In den betroffenen Bundesstaaten würden mehr als 70 Prozent der Krankenhäuser nicht funktionieren, in anderen Bundesstaaten seien es rund 45 Prozent. In dem ostafrikanischen Land liefern sich die sudanesische Armee und die paramilitärische Miliz RSF seit fast einem Jahr einen blutigen Machtkampf, zehntausende Menschen wurden dabei getötet. Millionen Menschen sind innerhalb des Landes vertrieben worden oder in Nachbarländer geflohen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2024 20:00 Uhr