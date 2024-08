Genf: Die Weltgesundheitsorganisation hat zu Corona-Impfungen für Risikogruppen aufgerufen. Die Impfraten für ältere Menschen und das Personal im Gesundheitswesen seien besorgniserregend zurückgegangen, heißt es bei der WHO. Dass die Corona-Infektionen wieder stärker verbreitet sind, als aus offiziellen Teststatistiken hervorgeht, würden auch Abwasser-Analysen zeigen. Bei den Olympischen Spielen in Paris sind laut WHO bislang mehr als 40 Athletinnen und Athleten positiv getestet worden. - Ab heute kann ein neuer angepasster Impfstoff von Biontech in Arztpraxen und Apotheken bestellt werden, der besser vor den aktuellen Corona-Varianten schützt. Die ersten Impfungen starten am 12. August.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2024 23:00 Uhr