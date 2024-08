WHO ruft wegen Ausbreitung von Mpox höchste Alarmstufe aus

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation hat wegen der Ausbreitung der Viruskrankheit Mpox in Afrika die höchste Alarmstufe ausgerufen. WHO-Direktor Tedros sagte am Abend, es handle sich um einen Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite. Die WHO werde in enger Zusammenarbeit mit allen betroffenen Ländern die globalen Gegenmaßnahmen koordinieren. Das Mpox-Virus ist mit dem klassischen Pockenvirus verwandt. Es löst Hautausschlag, aber auch Fieber aus und kann vor allem für Kinder tödlich sein. Aktuell ist die Demokratische Republik Kongo am stärksten betroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2024 01:00 Uhr