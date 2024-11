WHO behält für Mpox höchste Alarmstufe bei

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation behält für die Viruserkrankung Mpox die höchste Alarmstufe bei. Hintergrund ist, dass zuletzt mehr Fälle in mehr Ländern gemeldet wurden. Vor allem der afrikanische Kontinent ist betroffen. Am meisten Fälle wurden in Kenia registriert, gefolgt von Burundi und Nigeria. Mpox kann vor allem für Kinder und immungeschwächte Menschen gefährlich werden. In Deutschland wurde vor etwa einem Monat eine Infektion mit einer neuen Variante festgestellt, die als ansteckender und gefährlicher gilt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.11.2024 02:00 Uhr