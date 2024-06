Westliche Staatschefs erinnern an Landung der Alliierten

Courseulles-Sur-Mer:: An der französischen Nordsee-Küste haben die Gedenkfeiern zur Landung der Alliierten vor 80 Jahren begonnen. Frankreichs Präsident Macron hat dazu Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt eingeladen - unter ihnen US-Präsident Biden, Bundeskanzler Scholz und den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Biden sagte in seiner Rede, die Demokratie sei derzeit so gefährdet wie nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Der englische König Charles der III. mahnte, die freien Nationen müssten zusammenstehen, um sich der Tyrannei zu widersetzen. Am 6. Juni 1944 waren die ersten alliierten Truppen - unter anderem aus den USA und Großbritannien - an den Stränden der Normandie gelandet. Der sogenannte D-Day gilt als Auftakt der Befreiung Frankreichs und Westeuropas von der Nazi-Herrschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2024 15:00 Uhr