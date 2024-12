Westen mahnt Deeskalion in Syrien an

Aleppo: Deutschland, die USA, Frankreich und Großbritannien haben die Konfliktparteien in Syrien aufgefordert, zu deeskalieren. Islamistische Rebellen hatten in Nordsyrien am Wochenende überraschend die Großstadt Aleppo erobert. Als Reaktion flogen Syriens Luftwaffe und mit dem syrischen Machthaber Assad verbündete russische Kräfte Attacken auf die Rebellenhochburg Idlib und auf Aleppo. Außerdem hat der Iran dem Assad-Regime weitere Unterstützung zugesichert und schickt dazu Milizen aus dem Irak nach Syrien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2024 11:15 Uhr