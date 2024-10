Westen begrüßt Tod von Hamas-Chef Sinwar

Jerusalem: Nach der Tötung von Hamas-Chef Sinwar sehen Israel und die USA Chancen auf ein Ende des Krieges in Nahost: Der israelische Premier Netanjahu sprach von einem wichtigen Meilenstein bei der Zerschlagung der Hamas. Es sei der Anfang vom Ende des Krieges gegen die Terrororganisation. US-Präsident Biden erklärte, nun gebe es die Chance auf einen "Tag danach" im Gazastreifen ohne Islamisten an der Macht. Auch in der israelischen Bevölkerung begrüßten viele die Nachricht vom Tod des Hamas-Führers. Angehörige der israelischen Geiseln betonten in der "Jerusalem Post" aber, es werde keinen Sieg geben, wenn die Verschleppten nicht gerettet würden. Die iranische Mission bei der UN geht dagegen davon aus, dass Sinwars Tod den Widerstand in der Region stärken wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2024 07:00 Uhr