Weltweiter Kohleverbrauch erreicht neuen Höchstwert

Frankfurt am Main: In diesem Jahr hat der weltweite Kohleverbrauch einen neuen Höchstwert erreicht. Wie die Internationale Energieagentur IEA mitgeteilt hat, wurden rund 8,8 Milliarden Tonnen Kohle verbraucht - ein Prozent mehr als 2023. Zuletzt hatte sich die IEA optimistisch gezeigt, dass der Verbrauch zurückgeht. Der Scheitelpunkt wird jedoch erst für 2027 erwartet. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur gibt es große regionale Unterschiede: In China stieg die Kohlenachfrage demnach auf fast 4,9 Milliarden Tonnen. In Europa und den USA hingegen sinkt der Verbrauch. Kohle ist besonders klimaschädlich. Ein Ausstieg gilt als wichtig, um den Klimawandel einzudämmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2024 15:00 Uhr